Vargus külastajate silme all: kurjategijad viisid Tretjakovi galeriist tuntud maali

Õiguskaitseorganid ei välista, et varastel oli kaasosalisi ning seepärast on kavas kontrollida mitmeid muuseumi töötajaid ja valvureid.

Turvakaamerate salvestistelt on näha, et vargad käisid galeriis ka enne vargust, orienteerusid seal hästi ja tulid just nimelt nimetatud maali järele.