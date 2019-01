SDFi komandör: ISIS kontrollib Süürias nelja ruutkilomeetrit

Süüria Demokraatlikud Jõud (SDF) on USA-juhitava koalitsiooni toel lõpusirgel enam kui neli kuud tagasi alanud pealetungiga pühasõdalaste viimasele tugipunktile.

«Geograafiliselt on ISISe kontrolli alla jäänud vaid neli ruutkilomeetrit Baghouzist Iraagi piirini. Nende seas on mõni kõrge ISISe liider, kuid me ei tea, kes täpselt,» lisas piirkonnas SDFi operatsioone juhtiv Roni.