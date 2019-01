Küsitlus: üha enam ameeriklasi on Trumpis pettunud

ABC Newsi ja Washington Posti ühisuuring avaldati pärast seda, kui Trumpi tabas tagasilöök katses saada rahastust oma Mehhiko piirimüürile. Trump nõustus reedel lõpetama USA ajaloo pikima riigiametite tööseisaku, ent tal ei õnnestunud saada sellega demokraate nõustuma müüri rahastama.

Küsitlused on pikalt näidanud, et Trumpil on raskusi oma toetuse kasvatamisega enda tuumikvalijate ringist väljaspoole.

Küsitlusi koondava portaali RealClear Politics keskmine näitab, et Trumpi tegemisi kiidab 41,2 protsenti ameeriklastest ja nendega pole rahul 55,5 protsenti ameeriklastest. Portaali FiveThirtyEight keskmise järgi on näitajad vastavalt 39,4 ja 56 protsenti.

ABC Newsi ja Washington Posti uus küsitlus aga keskendub valijate pettumusele.

Majanduse puhul, mille hea käekäik on Trumpi sõnul tema põhisaavutus, usub vaid 49 protsenti ameeriklasi, et ta on teinud head tööd, näitab küsitlus. Kui Trump ametisse vannutati, siis ütles 61 protsenti vastanutest, et nende hinnangul saab Trump selles vallas hästi hakkama.

Töökohtade loomises langes heakskiit Trumpile 51 protsendile algselt 59 protsendilt.

Kasvava riigivõlaga hakkamasaamise vallas arvas vaid 33 protsenti, et ta on teinud head või väga head tööd. Ametissevannutamisel ootas 50 protsenti ameeriklastest, et ta saab riigivõlaga hästi hakkama.

44 protsenti valijatest ootas, et Trump saab hästi hakkama riigi kaootilise ja kalli tervishoiusüsteemi parandamisega, kuid nüüd on näitaja vaid 33 protsenti.

48 protsendi sõnul puudub neil igasugune usk, et Trump saab tulevikus millegagi hästi hakkama. Vastanutest 37 protsenti olid samal arvamusel Trumpi peavastase, kongressi esindajatekoja demokraadist spiikri Nancy Pelosi puhul.