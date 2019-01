Krõbe külm: USA Kesk-Läänes langeb tajutav temperatuur alla -50 kraadi

Ettevõtted käskisid oma töötajatel kodus püsida, koolid sulgesid uksed ning sajad lennud tühistati. USA post, mida tuntakse tõotuse eest toimetada kirjad ja pakid kohale ükskõik mis ilmaga, peatas külma tõttu kanded Iowa osariigis.

Pea tosinas osariigis Dakotast Ohioni ehk ligi 2000 kilomeetri ulatuses ennustatakse viimase põlvkonna, aga võimalik et ka kogu mõõtmisajaloo külmimat ilma.

«Üks viimaste aegade külmimaid õhumasse liigub lõunasse Kesk-Lääne ülaosasse ning seejärel levib kahele kolmandikule riigist,» teatas USA riiklik ilmateenistus.

«Oodake jäiseid temperatuure ning kibedalt külmi ja eluohtlikke tuulepuhanguid, mis tõenäoliselt päädivad rekordmadalate või sellele lähedaste temperatuuridega Kesk-Lääne ülaosast kuni Suure järvistu ja Ohio oruni.»

Külmalaine põhjustas arktiline õhumass, mis murdis end lahti põhjapoolust ümbritsevast polaarpöörisest.

Ilmateenistuse andmeil on täna Kesk-Läänes külma -23 kuni -40 kraadi Celsiuse järgi. Tuule tõttu võib ühes Minnesota piirkonnas tunduda, et külma on -54 kraadi.

Evan Roberts läks eile hoolimata lumetormist ja -30-kraadisest temperatuurist Minneapolises tervisejookus tegema, kuid lubas, et tänaseks ennustatud ekstreemse külmaga püsib toas. FOTO: David Joles / AP / Scanpix

Oodatakse, et USA suuruselt kolmandas linnas Chicagos langeb temperatuur -33 kraadi kanti ning tajutav õhutemperatuur saab olema -40 kuni -45 kraadi Celsiuse järgi. See tähendab, et linnas on külmem kui osades Antarktika piirkondades.

Külmalaine peaks tipnema täna.

Külmalaine on otsapidi ka Kanadas, kus see ulatub riigi keskosas asuvast Manitobast Atlandi ookeanini. Keskkonnaministri sõnul sadas riigi idaosas asuva Ottawa lennujaamas maha pea meeter lund, mis on jaama rekord.

Lumesaju tõttu tühistati Ottawa lennujaamas umbes 50 lendu ning veel 200 tühistati riigi kaguosas Toronto lennujaamas.

Ka Kanada ägab rohke lume ja külma käes, pildil tänav Montrealis. FOTO: MARTIN OUELLET-DIOTTE / AFP / SCANPIX

Teadlaste sõnul põhjustavad kliimamuutused äärmuslikumat ilma. Üks teooria, miks suured külmad õhumassid polaarpöörisest plehku pääsevad, ütleb, et soojenev kliima nõrgestab õhuvoole, mis külmi õhumasse polaarpöörises lõksus hoiavad.

President Donald Trump kasutas võimalust öelda taas, et suhtub kliimasoojenemisse umbusuga. «Mida põrgut globaalse soojenemisega lahti on? Tule palun ruttu tagasi, vajame sind!» kuulutas ta.