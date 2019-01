Ajaleht: Trump ja Putin vestlesid G20 kohtumisel USA ametnike teadmata

Väidetavalt vestlesid USA president Donald Trump ja tema Vene ametikaaslane Vladimir Puting novembris Buenos Aireses peetud G20 tippkohtumisel tükk aega, ilma et Ühendriikide poolelt oleks vestluse juures viibinud tõlki või märkmete tegijat, kinnitasid allikad ajalehele The Financial Times.