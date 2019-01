Kanada saatkonna töötajaid kimbutavad Kuubal salapärased tervisehädad

Kanada kinnitas 14 kummalise haigusnähu esinemist Kuubal teenivate diplomaatide seas 2017. aasta algusest alates. Nüüd teatas riik, et vähendab järjekordse diplomaadi terviseprobleemide tõttu oma töötajate arvu Kuubal poole võrra.

Teadmata põhjustel tekkinud tervisehäired on mõjutanud ka 26 USA saatkonnatöötajat, kellel on diagnoositud erinevaid terviseprobleeme uimasusest kuni kerge ajukahjustuseni.

Novembris teatas Kanada, et kaalub kõiki võimalusi oma kodanike tervise tagamiseks. Nüüd otsustati vähendada saatkonnatöötajate arvu 16 inimeselt kaheksale töötajale.

14 terviserikke käes kannatava kanadalase seas on nii saatkonnatöötajaid kui nende pereliikmeid. Kanada ametniku sõnul puudutab viimane haigestumisjuhtum eelmisel suvel Kuubale saabunud diplomaati, kes teatas terviseriketest 29. detsembril. Ametnik kinnitas, et hiljutised juhtumid näitavad probleemi jätkumist.

Kanada valitsusametniku sõnul on Kuuba valitsus teinud riigiga juhtumite osas koostööd ning Havana ametnikud on probleemi osas samuti endast väljas. Kuuba on eitanud igasugust seotust diplomaatide haigestumisega.