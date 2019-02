Venezuela seifides ootab minema toimetamist 20 tonni kulda

Vene lennuk mis ühe Venezuela parlamendiliikme sõnul oli Caracases, et kuld riigist välja lennutada, lahkus lastita. Nüüd aga maandus Araabia Ühendemiraatidest (AÜE) Dubaist uus kaubalennuk ja põhjustas taaskord spekulatsioonide laine, et kuld plaanitakse hoopis sinna toimetada.

Venezuela president Nicolas Maduro võitleb hetkel tema tagasiastumist sooviva rahvusvahelise üldsusega. Kullakangide saatus põhjustab seetõttu muret nii Venezuelas kui ka mujal. Hinnanguliselt on kullalasti väärtus 850 miljonit dollarit. Tegu on erakordselt suure summaga riigi jaoks, mis on Maduro võimu all langenud äärmisesse vaesusesse.