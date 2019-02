Itaalia rannavalve pidas kinni Sea Watchi päästelaeva

Hollandi lipu all seilava laeva meeskond oli kinnipidamist ka oodanud, kuivõrd Itaalia marurahvuslasest siseminister Matteo Salvini on süüdistanud heategevusorganisatsioone immigratsioonile kaasaaitamises.

«Lõbusõidujahina arvele võetud Sea Watch 3 ülevaatusel leiti rida nõuetele mittevastavusi navigeerimisohutuse vallas ja merekeskkonna kaitse vallas,» teatas rannavalve. «Rannavalve ei luba laeval lahkuda, kuni need probleemid on lahendamata.»

Sea Watchi missiooni juht Kim Heaton-Heather ütles, et ta kardab probleeme ametivõimudega. «Aga ma olen ka väga kindel, et lõpuks, mis tahes süüdistusi organisatsioonile, laevale või meeskonnale tervikuna ka ei esitata, ükski neist süüdistustest ei jää külge ja tõde tuleb ilmsiks.»

Salvini on Sea Watchile ette heitnud, et see toob pagulased Itaaliasse selle asemel, et nad viia lähemal asuvatesse Liibüa või Tuneesia sadamatesse. Samuti uurib siseminister võimalusi keelata heategevuslikel päästelaevadel Itaalia vetesse sisenemine.