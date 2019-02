USA alustab homme lahkumist tuumajõudude leppest, NATO toetab otsust

Lahkumisotsus jõustub homme.

«Ühendriigid peatavad oma kohustused INF-leppes ja alustavad INF-leppest lahkumise protsessi, mis jõuab lõpule kuue kuu jooksul, kui Venemaa ei hakka taas lepet täitma ega hävita kõiki seda rikkuvaid rakette, heitjaid ja nendega seotud varustust,» ütles president Donald Trump avalduses.

«USA on INF-leppest rohkem kui 30 aastat täielikult kinni pidanud, kuid me ei lase end selle tingimustel piirata samal ajal, kui Venemaa ei räägi oma tegude kohta tõtt,» lausus Trump.

USA välisminister Mike Pompeo lausus, et Washington peatab oma kohustused leppe alusel laupäeval ja kui Venemaa leppe täitmise juurde ei naase, leping lõpetatakse.

Välisministri sõnul tahavad Ühendriigid endiselt pidada Venemaaga relvastuskontrolli alaseid läbirääkimisi. «USA on lootusrikas, et meil õnnestub asetada oma suhted Venemaaga paremale alusele, kuid on Venemaa asi muuta kurssi praeguselt destabiliseeriva tegevuse mustrilt mitte ainult selles küsimuses, vaid ka paljudes teistes,» sõnas Pompeo.

NATO asus seljataha

NATO teatas, et toetab täielikult USA otsust lahkuda külma sõja lõpul sõlmitud INF-leppest.

«Ühendriigid tegid seda vastusena märkimisväärsele ohule Euroopa-Atlandi julgeolekule, mida põhjustavad Venemaa 9M729 maalt tulistatavate tiibrakettide salajased katsetused, tootmine ja kasutuselevõtt. Liitlased toetavad seda otsust täielikult,» teatas NATO.

Allianss märkis samas, et Ühendriikide kuus kuud kestev lepingust lahkumise protsess jätab Venemaale viimase võimaluse oma lepingut rikkuv raketisüsteem hävitada.

«Me püüdleme jätkuvalt konstruktiivsete suhete poole Venemaaga nii palju, kui Venemaa teod seda võimaldavad. Kutsume Venemaad kasutama järelejäänud kuut kuud INF-lepingu säilitamiseks selle täieliku ja tõendatava täitmise juurde naasmise teel,» teatas NATO.

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel. FOTO: Matthias Schrader / AP / Scanpix

Saksamaa kantsler Angela Merkel lubas, et jätkab Venemaaga arutelu, kuidas säilitada INF.

«Me panustame sellele, et kasutada kuuekuist tähtaega ja pidada teisi läbirääkimisi. Me mõistame, et Venemaa on seda lepingut rikkunud, seepärast tuleb rääkida Venemaaga. Omalt poolt teeme kõik, et muuta need läbirääkimised võimalikuks,» ütles Merkel Berliinis ajakirjanikele.

Kantsler ütles, et juhul, kui konsensusele jõuda ei õnnestu, uurib NATO tähelepanelikult lepingu murdmise tagajärgi ja teeb edasised järeldused. «Praegu tuleb aken läbirääkimisteks lahti hoida,» sõnas Merkel.

Oodatud otsus

Ühendriikide lahkumine, mida on oodatud juba mitu kuud, järgneb aastaid kestnud lahendamata vaidlusele Venemaaga 500-5500-kilomeetrise tegevusraadiusega tiibrakettide, samuti raketi stardiseadeldiste ja tugivarustuse tootmise ja katsetamise üle, mida lepe hõlmab.

Washingtoni hinnangul rikub lepet Venemaa tiibrakett Novator 9M729, NATO koodnimetusega SSC-8. Moskva hinnangul ei riku rakett lepet, sest selle laskeulatus on kuni 480 kilomeetrit.

Pompeo teatas 4. detsembril, et Washington alustab 2. veebruaril INF-lepingust lahkumise protsessi, kui Venemaa ei naase 60 päeva jooksul selle täitmise juurde. USA ametnikud on ka ähvardanud, et Pentagon asub tööd uue raketisüsteemi ehitamiseks, mis muidu oleks leppega keelustatud.