AJA PEEGEL. Vastuolulise Arafati vari püsib Palestiina kohal

«Ausalt öeldes on mul kahju, et me teda ei kõrvaldanud.» Nii ütles 2002. aasta jaanuaris tollane Iisraeli peaminister Ariel Sharon palestiinlaste presidendi Yassir Arafati kohta, kes aastakümme varem sai koos kahe iisraellasega Nobeli rahupreemia.