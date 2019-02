ELi ja Ladina-Ameerika Venezuela kontaktrühm kohtub neljapäeval

Venezuela rahvusassamblee spiiker Juan Guaidó kuulutas end 23. jaanuaril presidendi kohusetäitjaks, väites, et Maduro tagasivalimine viimastel presidendivalimistel oli ebaseaduslik. Washington ja paljud Ladina-Ameerika riigid tunnustasid Guaidód kiiresti ajutise riigipeana, kuid seda pole seni teinud EL ja selle liikmesriigid.

Kolmapäeval teatasid Mehhiko ja Uruguay, et korraldavad 7. veebruaril Venezuela poliitilise kriisi arutamiseks rahvusvahelise konverentsi neutraalse positsiooniga riikidele ja organisatsioonidele.

Maduro selja taha on asunud tema pikaajalised toetajad Venemaa, Hiina, Kuuba ja Türgi ning sotsialistist presidendile on endiselt lojaalne Venezuela sõjavägi, kuigi laupäeval teatas õhujõudude kindralmajor Francisco Yánez, et tunnustab presidendina Guaidód.