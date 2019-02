Trump kutsus aastakõnes ühtsusele

Trump kiitis oma valitsuse majanduslikke saavutusi viimase kahe aasta jooksul, öeldes, et õnnestunud on luua miljoneid uusi töökohti ja tõsta inimeste palka.

"USA-s on toimumas majanduslik ime ja ainus asi, mis seda peatada saab, on rumalad sõjad, poliitika või naeruväärsed erapoolikud juurdlused."

Trump rõhutas, et Hiinale on nüüd tehtud selgeks, et tema aastaid kestnud tegevusele "Ameerika töökohtade ja rikkuse varastamisel on tulnud lõpp".