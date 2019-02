KOHALIK VAADE. Bosnialased jäid valitsuse ja tõusuvee vahele

Põhjus, miks abi ei anta, on väga kummaline ja samas väga bosnialik. «Meil on abivahendid olemas, võiksime kohale saata rasketehnikat ja ekskavaatoreid,» lausus riikliku tsiviilkaitseameti juht Fahrudin Solak. Ta lisas, et tsiviilkaitset rahastatakse riigieelarvest. Kuna aga eelarve ei saanud parlamendi alamkojas heakskiitu, ei tohi nad inimestele abi saata. Vähemalt ütles nii valitsus, et tõrksatele saadikutele survet avaldada.