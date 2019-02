VIDEO: Venezuela režiim blokeeris humanitaarabi takistamiseks silla

Diktaator Nicolás Maduro kardab, et opositsiooni toetuseks saadetud humanitaarabi võib tema võimu veelgi õõnestada. Colombiat ja Venezuelat ühendava Tienditase sillale veeti kütusemahuti ja kaks merekonteinerit, et sild blokeerida. Näha võis ka Venezuela rahvuskaardi liikmeid.

Maduro on korduvalt eitanud humanitaarkriisi Venezuelas. Tõenäoliselt arvab diktaator, et humanitaarkriisi tunnistamine võiks olla võõrriikide sõjalise sekkumise ettekäändeks. «Me pole kerjused,» ütles Maduro sel nädalal sõjaväelastele peetud kõnes.

Oxfordi ülikooli Venezuela poliitika ekspert Maryhen Jiménez Morales ütles Guardianile: «Peamiseks eesmärgiks on nüüd sõjavägi murda - humanitaarabi on põhimõtteliselt Trooja hobune selle saavutamiseks.»

Guaidó erakonda Voluntad Popular kuuluva Juan Andrés Mejia sõnul on humanitaarabi saabumine Madurole väljakutse ja samas ka võimalus humanitaarkriisi leevendamiseks: «Valitsusel on dilemma. Nad lasevad selle läbi ja näivad nõrgana või saadavad selle tagasi. Arvan, et nad ei saada seda tagasi, sest nad pole nii lollid, aga nad kaotavad. See on nii meie kui ka rahva jaoks võidukas olukord.»