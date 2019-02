USA tühistas Maduro põhiseadusassamblee liikmete viisasid

USA on tunnustanud opositsiooni juhitava rahvusassamblee liidrit Juan Guaidód Venezuela ajutise presidendina.

Elliot Abrams, USA uus erisaadik Venezuela kriisi küsimustes, ütles, et Washington tühistas mitme põhiseadusassamblee liikme viisa.

"See organ on usurpeerinud paljud legitiimse rahvusassamblee põhiseaduslikud volitused ja kehastab demokraatlike institutsioonide hävitamist Maduro poolt," ütles Abrams ajakirjanikele.

Abrams ütles, et riigid peaksid suhtlema ainult Guaidóga.

"Selle asemel, et püüda muuta Maduro vastuvõetavaks kontaktgruppide või dialoogi kaudu, kutsume me riike tunnustama Juan Guaidód ajutise presidendina ja ühinema meiega reageerimisel tema üleskutsele koheseks rahvusvaheliseks humanitaarabiks, et rahuldada venezuela rahva vajadused," ütles USA erisaadik.