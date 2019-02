Farage'i uus Brexiti erakond sai ametliku tunnustuse

Farage kinnitas kavatsust valimistel kandideerida, lisades, et erakond on saanud sadu taotlusi teistelt võimalikelt kandidaatidelt ning lubadusi raha eraldada.

Ta kadus UKIP-i praegusest juhtkonnast pärast seda, kui see nimetas detsembris nõunikuks paremäärmusliku aktivisti Tommy Robinsoni. Erakond on kaotamas positsioone ka arvamusuuringutes.

Peaminister Theresa May püüab veenda parlamendiliikmeid toetama EL-iga saavutatud lahkumislepet, kuid paljud tema enda konservatiivide seast on sellele vastu.

Jätkuv poliitiline ummikseis on põhjustanud spekulatsioone, et Ühendkuningriik võib Brexiti edasi lükata. See on midagi, millele karmimad euroskeptikud kategooriliselt vastu seisavad.