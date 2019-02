Kreeka parlament avas Makedooniale ukse NATO-sse

Tsíprase sõnul on kahtlemata Kreeka huvides edendada Euroopa kurssi kõigi oma naabrite, mitte ainult Põhja-Makedoonia jaoks - ja mitte toetada piirkonnas kolmandate jõudude mõju, kellel on teistsugused püüdlused ja taotlused.

Tsípras ütles eile veel, et Prespese lepe on tõstnud Kreeka staatust rahvusvahelisel areenil. Kreeka peaminister lisas, et Skopje peab võtma uue nime kasutusele lisaks kõigile tänavanimedele ja ametlikele dokumentidele ka avalikus arutelus.

«Me hääletame liitumisprotokolli vastu, sest see on lihtsalt kahjuliku kokkuleppe lõppakt,» lausus konservatiivse Uue Demokraatia esimees Kyriakos Mitsotakis enne hääletust parlamendile.

Kreeka ja Makedoonia rahvuslased on olnud leppe vastu ning Kreeka rahvuslastele tekitab enim meelehärmi tõik, et valitsus nõustus naaberriigis räägitava keele nimetamisega makedoonia keeleks ja sellega, et seda kõnelev rahvas on makedoonlased.