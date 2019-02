Kurdid alustasid Süürias viimast operatsiooni IS-i purustamiseks

Süüria Demokraatlike Jõudude (SDF) kõneisik Mustafa Bali edastas Twitteris, et pealetung algas laupäeval pärast seda, kui rohkem kui 20 000 tsiviilisikut evakueerus IS-i kontrolli all olevalt territooriumilt Deir Ezzori provintsis.

IS hõivas suure osa Süüriast ja Iraagist 2014. aastal ning oma valduste haripunktis kontrollis rühmitus Suurbritannia suurust ala. Nüüdseks on ala kahanenud neljale ruutkilomeetrile.

Bali lisas, et pealetungi eesmärk on teha eelseisvatel päevadel lõpp «Daeshi terroristide» sõjalisele kohalolekule. Ta kasutas IS-i araabiakeelset nime.

Tema sõnul on ümber piiratud alal kuni 600 IS-i võitlejat, enamjaolt välismaalased. Lisaks arvatakse, et alal on sajad tsiviilisikud.