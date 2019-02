Süürias kestavad ägedad lahingud IS-i viimases tugipunktis

Kurdivõitlejad alustasid eile Süüria idaosas operatsiooni äärmusrühmituse purustamiseks nende viimases tugipunktis. Süüria Demokraatlike Jõudude (SDF) kõneisik Mustafa Bali edastas Twitteris, et pealetung algas pärast seda, kui rohkem kui 20 000 tsiviilisikut evakueerus IS-i kontrolli all olevalt territooriumilt Deir Ezzori provintsis.

«Hetkel kestavad ägedad lahingud. Me oleme alustanud pealetungi ning võitlejad liiguvad edasi,» sõnas SDF-i komandör AFP-le täna hommikul.

SDF alustas missiooni IS-i tõrjumiseks Deir Ezzorist septembris. Hetkel on IS-i kontrolli all veel ainult nelja ruutkilomeetri suurune territoorium Eufrati idakaldal.

SDF-i teatel on ümber piiratud alal kuni 600 IS-i võitlejat, enamjaolt välismaalased. Lisaks arvatakse, et alal on sajad tsiviilisikud.