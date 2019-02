Nobedate näppudega Vene vanaemad teenivad ühismeedia abil pensionilisa

Kõikjal Venemaal võib tänavanurkadel kohata vanemaealisi naisi, kes müüvad pensionilisa teenimiseks väikese raha eest oma käsitööd. Uus sotsiaalmeediaprojekt püüab muuta avalikku arvamust vanaemade kätetööst ning näidata kudumeid šikkide ja moodsatena. Seda kõike selleks, et soodustada käpikute, sokkide ja muude esemete müüki internetis.

Projektist võtab teiste hulgas osa vanaema Nina Ložkova, kes oma sõnul on ammu oodanud võimalust oma kätetööd müüa. «Metroojaama juures on veidi piinlik müüa. Internetiprojekti osalisena tunnen, et olen looja, mitte vaene inimene,» ütles 58-aastane Instagrami-projektis osalev naine.