Briti minister: peame kasvatama Venemaale ja Hiinale vastukaaluks oma surmavat jõudu

Suurbritannia peab näitama Venemaale ja Hiinale, et agressiivsel käitumisel on kõrge hind ning et riik on valmis kasutama nn kõva jõudu oma huvide kaitsmiseks, seisab kaitseministri kõne tekstis.

Williamson hoiatab kuninglikus kaitseuuringute instituudis (The Royal United Services Institute for Defence and Security Studies – RUSI) peetavas kõnes, et Ühendkuningriik jätab endast pabertiigri mulje, kui hoiab eemale üleilmsetest kriisidest. Minister kavatseb sõnavõtus teha ettepaneku sõjaväe rolli suurendamiseks rahvusvahelise õigluse kaitsmisel.

Williamsoni kõne teemaks RUSIs on visioon tänapäevasetest relvajõududest, mis oleks suutelised vastu astuma 21. sajandi ohtudele.

«Ma tahan näha relvajõude astumas muutustele vastu üha kiirema sammuga, käimas kaasas tehnoloogiliste uuendustega, kasvatamas meie suurust ning meie surmavust. Me ei peaks oma relvajõudude ambitsioonide osas olema tagasihoidliku,» seisab Williamsoni kõne tekstis.

Briti kaitseminister Gavin Williamson. FOTO: Toby Melville / Reuters / Scanpix

Lisaks avalikustab Williamson kõnes plaani saata Ühendkuningriigi lennukikandja HMS Queen Elizabeth koos kahe eskadroni uute F35 hävitajatega Vaiksele ookeanile oma esimesele missioonile. Võib eeldada, et ettevõtmine ärritab Hiinat.

«Märkimisväärne on, et Briti ja USA F35d on koos lennukikandja õhutiival, tugevdades meie ulatust ja meie vägede surmavust ning rõhutades fakti, et USA jääb meie lähimaks partneriks,» ütleb Williams-

Lisaks Vaiksele ookeanile suundub HMS Queen Elizabeth ka Vahemerele ja Lähis-Idasse.