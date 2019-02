Soome «dildodiiler» sai riigilt kopsaka ärilaenu

Puidust dildosid tootva iduettevõtte Teatiamo loonud Tea Latvala nimetab end «dildodiileriks». Tema firma on viimase kolme aasta jooksul hoogsalt käivet kasvatanud ja müünud ligikaudu tuhat lakiga kaetud puidust dildot, mille hind ulatub 199 eurost 249 euroni.

Jaanuaris otsustas Business Finland, riiklik tehnika ja innovatsiooni rahastamise agentuur, anda puidust dildosid tootvale ettevõttele 200 000 euro suuruse ärilaenu, mis põhjustas teatava pahameeletormi. Kriitikute sõnul pole õige, et riigi raha eest toetatakse sekslelude tööstust.

Ent Latvala sõnul on tema ettevõte nagu iga teinegi ja väärib toetust. «Ma tahan, et seda nähakse kui iga teist iduettevõtet Soomes,» ütles ta laenu saamist kaitstes.

Naise sõnul on tema ettevõtte toodetud puidust dildod nii kenad, et on lisaks tarbekaubaks olemisele ka kunstilise väärtusega. «Aga see on disainitud olema seksimänguasi,» kinnitas ta.

Latvala püüdis oma ettevõttele toetust saada pikka aega, aga sai sageli eitava vastuse. Näiteks keeldus firmat laenuga toetamast riiklik rahastusettevõte Finnvera. Siiski leidis naine enda projektile toetaja Business Finlandi ridadest ja koos heidutati niinimetatud moraalipolitseid, kelle meelest pole seksimänguasju tootva ettevõtte toetamine eetiline.

Business Finlandi esindaja Antti Salminen ütles, et agentuur saab toetada kõiki seaduslikke ettevõtteid, mistõttu puudusid takistused puidust dildosid tootva firma toetamiseks. «Seksimänguasjad on Soomes seaduslikud ja me toetame paljusid erinevaid tehnoloogiaid,» sõnas Salminen.

«Täiskasvanute seksimänguasjade tööstus teenib ülemaailmselt aastas ligikaudu 30 miljardit eurot, mistõttu on isegi väikese tükikese saamine sellest suurest pirukast äärmiselt kasulik,» kaitses Salminen ettevõtte toetamist asjaoluga, et puidust dildosid tootval ettevõttel on suur potentsiaal. «Ta (Latvala) on suurepärane ettevõtja ja tema firma müügid on head.»