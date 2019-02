Video: Siberi linn mattus mürgisesse musta lumme

Söetolm, mis piirkonna lume mustaks värvib on pärit mitmetest seal asuvatest avatud söekaevandustest, millel on aktivistide sõnul kohalike elanike tervisele hävitav mõju. 2,6 miljoni regiooni elaniku oodatav eluiga on Venemaa keskmisest kolm kuni neli aastat lühem.

«Talvel on valget lund keerulisem leida kui musta lund,» ütles keskkonnaliikumise Ecodefense liige Vladimir Slivjak. «Söetolmu on õhu väga palju. Kui lund sajab, muutub see lihtsalt nähtavaks. Ülejäänud aasta pole seda küll näha, kuid see on ikka seal.»