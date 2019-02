Macron kritiseeris protestijate antisemiitlikke solvanguid

Politsei sekkus, et kaitsta Alain Finkielkrauti, keda ründas Pariisi kesklinnas eile rühm meeleavaldajaid.

«Antisemiitlikud solvangud, mida ta taluma pidi, on täiesti vastuolus sellega, mis muudavad meid suurepäraseks riigiks. Me ei kavatse seda tolereerida,» kirjutas president Twitteris.

Mitmed meeleavaldajad kutsusid õpetlast internetti postitatud videos räpaseks sionistiks. Samuti hüüti «Prantsusmaa on meie» ning «Me oleme rahvas».

«Ma tundsin täielikku viha ja kahjuks ei olnud see esimene kord,» ütles 69-aastane Finkielkraut, lisades, et mõned meeleavaldajad käitusid temaga ka lugupidavalt ja kutsusid teda isegi protestiliikumisega ühinema.

Finkielkraut on väljendanud kollavestide suhtes poolehoidu, kuid väljaandes Le Figaro avaldatud intervjuus kritiseeris ta liikumise juhte, öeldes, et ülbus on pooli vahetanud.