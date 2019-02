Vitamiinisüstist keeldunud austraallanna põhjustas imiku surma

Ühel sünnituseelsel külastusel rääkis arst lapse emale vaktsiinidest ja vitamiin Kst. Arst seletas, et lapsed vajavad vitamiini vere hüübivuse parandamiseks ja kui imik seda süsti ei saa, on võimalus, et neil tekivad eluohtlikud verejooksud.

Imiku ema arstide soovitus ei kõigutanud ja ta esitas arstile sünnitusplaani, milles oli kirjas, et ta ei soovi, et lapsele tehtaks vaktsiine ega vitamiinisüste.

Ema hakkas sünnitama kümme päeva enne tähtaega ja kogu protsess oli suhteliselt sündmustevaene ning kiire. Päev pärast sünnitust viis ema lapse koju ja toitis teda rinnapiimaga. Näis, et kõik on hästi.

Kuu hiljem märkas ema, et lapsel on raskusi söömisega ja puudu energiast. Ta magas samuti tavapärasest enam. Tol ööl pani ema imiku magama, kuid tund hiljem ärkas ta taas ja oksendas.

Kui ema keset ööd last kontrollima läks ja tema mähet vahetada soovis, märkas ta, et laps ei ole reaktsioonivõimeline. Ema helistas kiirabisse.

Haiglas süstisid arstid talle adrenaliini, et kiirendada tema südamelööke, tal oli ka raskusi hingamisega. Tema sümptomite põhjal arvasid arstid, et tal on veremürgitus, lisaks märkasid nad, et tema pea pehme piirkond on ebatavaliselt kõva ja kahtlustasid, et kõrget koljusisest survet.