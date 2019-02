Uuring: Rahvapartei ja sotsialistid kaotavad europarlamendis enamuse

Paremtsentristlik Euroopa Rahvapartei (EPP) ning vasaktsentristlik Sotsiaaldemokraatide ja Demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis (S&D) on Brüsseli võimukoridorides aastakümneid ohje hoidud, kuid uuringute kohaselt võidavad kaks suurt jõudu mais toimuvatel valmistel kõigest 45 protsenti saadikukohtadest. Praegu on nende käes kahepeale 53 protsenti kohtadest.

S&D fraktsiooni jaoks on suureks kaotuseks seejuures Briti leiboristide saadikud, keda Brexiti tõttu enam nende leeris pole valimiste järel.

Seejuures on oodata liberaalide tõusu: Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioonile (ALDE) ennustatakse praeguse 9 protsendi saadikukohtade asemel 11 protsenti, kuid tegelikult võib tõus olla veel suurem, sest nende hulka pole praegu loetud Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni partei La République En Marche’i tulevasi esindajaid, mis siis et erakond on lubanud ALDEga liituda.