Kliima- ja rändemured panevad Soome suurparteid kahvlisse

Kuni Soome sotsiaaldemokraatide esimees Antti Rinne on haiguslehel, täidab kõiki tema kampaaniaülesandeid üsna napi poliitilise kogemusega erakonna asejuht Sanna Marin. Tema kinnitusel on Rinne siiski endiselt partei kindel peaministrikandidaat.

Soomlastele on kahe kuu pärast toimuvatel valimistel tähtsaimateks teemadeks tervishoid ja tööga seonduv, kuid parteidele valmistavad enim peavalu kohe nende kannul käivad keskkonna- ja sisserändeküsimused. Tegu on ühiskonda sedavõrd lõhestavate küsimustega, et ükskõik milline seisukoht peletab suure hulga valijaid automaatselt eemale.