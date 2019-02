Vatikan tunnistas salajasi reegleid tsölibaati rikkunud preestritele

Vincent Doyle, kelle isa oli katoliku preester, teatas väljaandele The New York Times, et talle näidati saladuses hoitud dokumenti, millega reguleeritakse lapsi saanud katoliku kiriku preestrite juhtumeid.

«Ma võin kinnitada, et need juhised on olemas,» lausus Vatikani kõneisik Alessandro Gisotti. «Tegemist on sisedokumendiga.»

Ametlikult peavad katoliku preestrid pidama tsölibaati, kuid üha enam päevavalgele tulnud seksuaalse väärkohtlemise juhtumid tõestavad, et tihti see nii ei ole. Lisaks on palju näiteid katoliku preestrite suhetest, mis toimivad vastastikkuse heakskiidu alusel.

Arvukatest näidetest hoolimata ei ole kirik valmis oma kauast traditsiooni kaotama.

Doyle on pannud aluse ühendusele, millega soovib tuua kokku preestrite lapsed. Tema sõnul on ühenduse veebilehel juba 50 000 kasutajat 175 riigis.

Gisotti väitel on kiriku siseringkondades levivate juhiste aluseks laste kaitsmine. Ta lisas, et salajaste reeglite kohaselt peab isaks saanud preester ametist lahkuma ja pühenduma lapse kasvatamisele.

Kõrge Vatikani ametniku Andrea Ripa sõnul on reeglite näol tegemist siiski pigem formaalsuse kui tegeliku kohustusega.