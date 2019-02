Esimene naine pääses Šveitsis hävituslenduri ametisse

Chollet kinnitusel oli tema auks korraldatud pressikonverents siiski esimene kord, kui talle sai osaks erikohtlemine: «Väljaõppe ajal koheldi mind alati sama moodi nagu mu kolleege. Täna on esimene päev, kus asjad on teisiti.»

Seda, et temast on saamas oma riigi esimene naishävituslendur, mõistis ta õigupoolest alles ametisse kandideerides. Varem oli naine järginud lihtsalt oma lapsepõlveunistust lennata ning kutsumust töötada sõjaväes, rääkis ta ajalehele Blick.

Chollet on veendunud, et Šveitsi sõjaväes soo alusel pilootidel vahet ei tehta. «Kui meestel ja naistel on samad võimed, on neil ka samad võimalused,» rõhutas ta.