Briti perekond sõitis puhkusereisile ja liitus kogemata Islamiriigiga

59-aastane Safiya Zaynab ja tema tütred, 29-aastane Shabina Aslam ning 17-aastane Alireza Sabar, väidavad, et liitusid Islamiriigiga kogemata ja igatsevad väga oma vabadust.

Perekond lahkus oma kodust Suurbritannias Manchesteri linnas 2014. aastal. Täna Süürias vangistuses viibiv perekond ütleb, et Islamiriigi ridadesse satuti kogemata, kui sugulase kutsel sõideti puhkusereisile Türki.

«Ma ei kahetse midagi, sest me sõitsime puhkusereisile, mis paraku võttis sellise pöörde,» ütles pereema Safiya. «Ma ei tea kuidas, seda pole mulle kunagi selgitatud.»

Perekond väidab, et on üritanud Süüriast põgeneda, aga see pole õnnestunud. «Me igatseme oma endist elu, igatseme oma vabadust, iseseisvust, hirmuta tunnet.» Safiya, kelle mõlemad tütred on kalifaadis veedetud aja jooksul sünnitanud lapsi, avaldas lootust pääseda tagasi kodumaale.

Pereisa Sabar Aslam elab endiselt Suurbritannias ja väljendas väljaandele The Daily Telegraph kurbust naise ning laste lahkumise pärast. «Nad jätsid mu neli aastat tagasi maha ja kogu lugu. Mu abikaasa polnud minuga õnnelik.»

Mees ei usu, et pereliikmed võisid äärmusrühmitusega liituda. «Nad pole julged inimesed, nad on väga õrnad. Ma ei usu, et nad liituksid millegi sellisega nagu Islamiriik.»