ÜRO kutsus Indiat ja Pakistani otsekohe pingeid leevendama

India ja Pakistani vahel on puhkenud terav vastasseis pärast neljapäeval korraldatud rünnakut India sõjaväekonvoi vastu Kashmiris, milles hukkus 41 omakaitseväelast. India on tõotanud pärast rängimat selle vägedele Kashmiris osaks saanud rünnakut kättemaksu.

Pakistani peaminister Imran Khan ütles, et Islamabad on valmis aitama Indial rünnakut uurida, kuid taunis Delhi süüdistusi, mille kohaselt on rünnakuga seotud Pakistani võimud. «Pakistan ei jää vastulöögi andmist vaagima. Pakistan annab vastulöögi,» lausus ta.