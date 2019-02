Trump: Põhja-Korea tuumadesarmeerimisega pole kiiret

USA president Donald Trump avaldas teisipäeval lootust, et eelseisev tippkohtumine Põhja-Korea liidri Kim Jong-uniga kujuneb edukaks, kuid möönis, et selle tulemustega pole kiiret.

"Ma arvan, et Põhja-Koreal ja esimees Kimil mõlguvad mõtteis mõned väga positiivsed asjad ja me saame peagi teada, aga mul pole kiiret seni, kuni nad katsetusi läbi ei vii," lausus Ühendriikide riigipea, lisades, et sanktsioonid jäävad seni jõusse.