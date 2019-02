Putin: Venemaa sihib vajadusel relvad lääne keskustele

Putin kinnitas, et Venemaa ei paiguta esimesena Euroopasse keskmaarakette, aga vastab, kui USA seda teeb. Ja rakette ei sihita mitte üksnes USA rakette võõrustavate riikide pihta, vaid võetakse kasutusele uued relvad, mis võtavad sihikule ka USA otsustuskeskused.

«Ma olen seda juba varem öelnud, aga teen seda veelkord, sest see on väga tähtis. Kordan meelega: Venemaal ei ole kavas esimesena selliseid rakette Euroopasse paigutada,» ütles Putin parlamendikõnes.

«Venemaa võib olla sunnitud paigutama relvad otsustuskeskuste vastu, mis on meid ähvardavate raketisüsteemida taga.»

Rääkides keskmaa tuumajõudude piiramise leppe peatamisest, kordas Putin juba varasemat arusaama, et USA on leppe tingimusi Rumeeniasse raketisüsteemide paigutamisega rikkunud ning Venemaa peab ennast lääne agressiooni eest kaitsma.

Putin lisas, et USA kasutas külma sõja ajal sõlmitud lepingust lahkumiseks otsitud süüdistusi.

USA president Donald Trump teatas veebruari algul, et Ühendriigid alustavad INF-ist lahkumise protsessi, sest Venemaa rikub lepet.

Putin jõudis aastakõnes ka relvastuse teemani ja lubas juba sel kevadel seada lahinguvõimekusse esimese allveelaeva, mis on varustatud tuumavõimekusega allveedrooniga Poseidon.

Putini sõnul saab merevägi enda kasutusse ka uue hüperheliraketi Tsirkon. Putin ütles, et Tsirkon lendab üheksakordsel helikiirusel ehk umbes 3,1 kilomeetrit sekundis ning selle lennukaugus saab olema 1000 kilomeetrit.

Rakett ehitati selline, et seda saab panna olemasolevatele Vene pealvee- ja allveelaevadele, lisas ta.

Presidendi sõnul läbivad edukalt katsetusi ka teised uued relvad, millest ta mullu teatas. Nende seas on ka tuumajõul lendav tiibrakett Burevestnik.

Putin võrdles strateegilise tiivulise hüperheliraketi Avangard loomise tähtsust Venemaa julgeoleku tagamise jaoks Maa esimese tehiskaaslase kosmoselennuga: «Teades selle suure töö kõiki üksikasju, on mul põhjust öelda, et strateegilise planeeriva hüperhelitiibbloki Avangard loomine on tähenduselt võrreldav Maa esimese tehiskaaslase kosmoselennuga.»