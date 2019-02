Nutitelefon lukustab aukultuuri ohvri mobiilsesse vanglasse

Iga aasta 21. jaanuaril koguneb rahvas GAPFi eestvõtmisel Uppsalasse Fadime Şahindali hauale, et meenutada just sel päeval 2002. aastal oma isa käe läbi surnud noort naist, kellele pere pani pahaks iseseisvust ja soovi valida ise endale elukaaslane. Pildil mälestajad tema haual mõne aasta eest.

Juba aastaid peab Iraagi kurdide aladelt pärit Sara Mohammad Rootsis visa võitlust auvägivalla vastu ning on selleks asutanud ühenduse nimega GAPF – lühendi taga peitub austusavaldus kahele noorele naisele, kelle tapsid pere au kaitsmise ettekäändel nende oma lähedased. Aktivist usub, et ainuke võimalus vältida selliste veretööde kordumist on ühiskonnale selgeks teha, et leidub emasid ja isasid, kes on valmis oma lapse vastu käe tõstma ainuüksi näiteks kooliteel viivitamise pärast.