Muelleri uurimise tulemuste avaldamise üle otsustab justiitsminister

Mueller uurib Trumpi kampaaniameeskonna võimalikku kokkumängu Venemaaga ja õigusemõistmise takistamist. Trump on korduvalt nõudnud selle lõpetamist ja väitnud, et Mueller on mehitanud oma meeskonna demokraatide ja nende pooldajatega.

Barr on väitnud, et Muelleri meeskond on liiga demokraatide poole kaldu, kuna mitmed sinna kuuluvad prokurörid on parteile annetusi teinud.