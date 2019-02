KOHALIK VAADE. Aeg ümber lükata Venemaa Krimmi müüdid

Pea kogu rahvusvaheline üldsus mõistis Krimmi annekteerimise hukka, hoolimata Kremli kindlameelsest arvamusest, et seda ignoreeritakse, nagu juhtus Gruusiaga 2008. aastal. Kuigi pole kahtlustki, et Moskva rikkus ülbelt rahvusvahelist õigust ja Krimm kuulub Ukrainale, langevad paljud siiski Vene presidendi Vladimir Putini müüdi ohvriks, mis ütleb, et Krimm on alati olnud osa Venemaast.