Katoliku kiriku kardinal: andmed lapsi pilastanud preestrite kohta hävitati

«Toimikud, mis dokumenteerisid neid kohutavaid tegusid ja nimetasid nende toimepanijaid, hävitati või neid isegi ei koostatud,» ütles Saksa kardinal Reinhard Marx kõnes Vatikani nõupidamisel, mis on kokku kutsutud, et võidelda pedofiiliaga vaimulikkonnas.

Uurimine on paljastanud, et paljudel puhkudel saadeti alaealisi seksuaalselt rünnanud preestrid lihtsalt teise kogudusse tööle ning piiskopid eirasid nende tegusid, püüdes sellega kaitsta kiriku mainet.

«Ohvrite õigused trambiti sisuliselt jalge alla ja nad jäeti üksikisiku kapriiside meelevalda. Kõik need juhtumid on teravas vastuolus kiriku põhimõtetega,» lausus täna kardinal Marx paavst Franciscuse kokku kutsutud nõupidamisel. Kardinali sõnul tähendas see, et ohvrid tundsid, et nad ei saa süsteemi usaldada.