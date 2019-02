Esimene naisdiplomaat: Saudi Araabia saadab printsessi saadikuks USAs

Ameti võtab ta üle Saudi Araabia kroonprintsi Mohammed bin Salmani nooremalt vennalt, prints Khalid bin Salmanilt, kes on nimetatud riigi asekaitseministriks.

Seetõttu on printsess Reema veetnud suure osa oma lapsepõlvest Washingtonis. Ta omandas ka George Washingtoni ülikoolis bakalaureusekraadi muuseumiteaduses.

Alates naasmisest Ar-Riyāḑi 2005. aastal on ta töötanud nii era- kui ka riigisektoris. Muuhulgas oli ta jaemüügiettevõtte Harvey Nichols Ar-Riyāḑ tegevjuht.

Printsessi peetakse aktiivseks naiste õiguste eest võitlejaks, viimasel ajal on ta olnud tegev kuningriigi spordiametis, keskendudes naiste kaasamisele sporti. Samuti on ta teinud kampaaniat rinnavähi ennetustööks.

Pärast pikka puiklemist on Saudi Araabia nüüdseks tunnistanud, et riigi võime teravalt kritiseerinud Khashoggi tapeti mullu sügisel pärast kuningriigi Istanbuli konsulaati sisenemist.

Siiski eitab riik seni, et tapmisega oli seotud kroonprints Mohammed bin Salman, mis siis et näiteks USA luureteenistused on sellele viidanud.