Moldova elanikud teevad hääletuskastide juures valiku ida ja lääne vahel

Dodoni Moskva järgi joonduv erakond on viimaste küsitluste kohaselt hoidmas juhtpositsiooni. Nende sooviks on, et Moldova ühineks ELi asemel Venemaa juhitava Euraasia Majandusühendusega.

Tõenäoliselt ei saa ükski erakond enamust, et moodustada valitsus üksinda, mistõttu pelgavad analüütikud, et Moldovat ootab valmiste järel ees pikem ebastabiilne periood.

2018. aasta novembris vastuvõetud resolutsioonis ütles EL, et Moldava riigi on oma võimusesse haaranud oligarhide huvid.

Analüütikute hinnangul on olukorra ilmekaks näiteks see, et tõenäoliselt jõuab valimiste järel parlamenti ärimees, kes on mõistetud süüdi miljarditesse dollaritesse ulatuvas pettuses. Iisraelis sündinud Ilan Shor viibib vabaduses, kuna on kaevanud otsuse edasi, ja ta kandideerib enda järgi nimetatud Shori Partei ridades.