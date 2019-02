Meri uhtus Hollandi randa tuhandeid surnud linde

Jaanuari algusest saadik on Hollandi rannikule uhutud enam kui 20 000 krüüslit. «Kõikidel lindudel on märke äärmisest nälgimisest ja me ei tea, miks,» sõnas Leopold. Läinud nädalal kogunesid merebioloogid, nende hulgas Leopold ja veterinaarpatoloogid Kesk-Hollandisse Utrechti linna, et läbi viia umbes saja linnu lahkamine. Surnud krüüsleid, keda on plaanis selguse saamise huvides lahata, hoitakse külmas Põhja-Hollandis ühes ​Den Helderi laohoones.