Suur ülevaade: mis teemad on Trumpi-Kimi kohtumisel laual?

USA presidendi Donald Trumpi ja Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni esimesest kohtumisest on möödas kaheksa kuud. Millised esimesel kohtumisel antud lubadused on täide viidud ja mida arutatakse homme algaval kahepäevasel kohtumisel Vietnamis?

Mullu juunis Singapuris toimunud kohtumisel oli päevakorras viis suuremat teemat. Millised kohtumisel antud lubadustest on suudetud ellu viia ja kas mõni eelmise kohtumise teemadest on päevakorras ka homme algaval kohtumisel?

«Ma arvan, et me alustame nüüd Põhja-Korea tuumarelvitustamise protsessi ja ma usun, et ta läheb tagasi kodumaale ja alustab seda sisuliselt kohe,» ütles Trump vahetult pärast kohtumist Kim Jong-uniga.