Video: Põhja-Korea liider pidas teel Vietnamisse suitsupausi

Lisaks Kimi õele võis rongiplatvormil näha teisigi Põhja-Korea kõrgeid ametnikke. Teiste hulgas reisib Kimiga kaasa Hyon Song-wol, kes on riigi võimupartei liige, aga kuulub ühtlasi ka kuulsasse tüdrukuteansamblisse Moranbong. See annab alust arvata, et Vietnami-visiidi raames võib toimuda ka mõni kultuurisündmus.