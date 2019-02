Porošenko: Venemaa ründas Ukraina keskvalimiskomisjoni

Venemaa tegevus Ukraina vastu on presidendivalimiste eel hoogu kogunud. Ukraina julgeolekuteenistus (SBU) teatas täna oma Facebooki lehel, et Venemaa üritas koguda teavet presidendivalimiste korraldamiseks kasutatavate Ukraina sidevõrkude kohta. Samuti on sotsiaalmeedias märgatud massilist valeinformatsiooni levitamist.