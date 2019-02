Hollandi moslem kaotas sotsiaalabi, kuna keeldus habet ajamast

Amersfoorti linn lõpetas toetuse maksmise, mis on ette nähtud igale Hollandi seaduslikule elanikule minimaalse toimetuleku tagamiseks, mehele ja tema abikaasale kuuks ajaks, kui mees keeldus läbima väljaõpet asbesti eemaldajana töötamiseks, kuna selleks oleks tal tulnud maha ajada habe.

Mees kaebas otsuse kohtusse, väites, et see rikub Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklit, mis tagab mõtte-, südametunnistuse ja usuvabaduse.

Linnavalitus aga jäi seisukohale, et mehe habemega väljaõppele lubamine oleks olnud ohtlik, kuna asbestiosakesed jäänuks tema habemesse ja kahjustanuks seeläbi mehe tervist. Lisaks tõid nad välja, et habe oleks vähendanud näomaski efektiivsust, mida tööd tehes tuleb kanda.

Amersfoorti linna juristid jõudsid seisukohale, et kaks aastat töötu olnud mees oleks pärast väljaõppe läbimist saanud automaatselt endale püsiva töökoha ning nad olid sunnitud toetuse maksmise peatama, et kaitsta nii maksumaksjate huve.

Mees samas kinnitas, et ta oli valmis kandma spetsiaalselt habemega inimestele mõeldud näomaski, mis on müügil, kuid kohus otsustas, et antud mask pole asbestitöödeks sobiv ning seega ei saa mees ise valida, millist maski kanda.