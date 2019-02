Advokaat Cohen: Trump ei lahkuks valimiskaotuse järel rahumeelselt

Coheni sõnul on ta kaotanud maine ja sissetuleku ning kaotab peagi ka vabaduse. Cohen avaldas siiski lootust, et tema tunnistused aitavad Ühendriike paremaks muuta. «Ustavus presidendile viis minult kõik - perekonnaõnne, sõbrad, maine, sissetuleku, õiguse töötada advokaadina ja peagi ka vabaduse,» tõdes Cohen.

Cohen nimetas Trumpi tunnistuste andmise käigus muu hulgas rassistiks ja petiseks, kes oskab esineda meeldiva, helde ja lojaalse inimesena, kuid tegelikkuses seda pole.

«Mul on häbi, et ma valisin osavõtu härra Trumpi seadusvastaste tegude varjamisest, selle asemel, et kuulata omaenda südametunnistust,» lausus Cohen. «Ta on rassist. Ta on petis. Ta on kelm.»

Coheni sõnul on tal ümberlükkamatuid tõendeid Trumpi väärtegude kohta, sealhulgas kahele naisele 2016. aasta valimiste eel makstud vaikimisrahast.

Ta märkis ka, et Trump juhtis läbirääkimisi Trump Toweri ehitamise üle Moskvasse kogu 2016. aasta valimiskampaania aja, eitades seejuures igasuguseid ärisidemeid Venemaaga.

Trump suunas Coheni sõnul teda projekti kohta valetama. Valge Maja advokaadid vaatasid üle ja toimetasid Coheni sõnul ka tema ütlusi kongressile.

Vietnamis viibiv Trump nahutas Cohenit Twitteris, öeldes, et endine advokaat tegi halbu asju, mis ei ole Trumpiga seotud ja et ta valetab oma vanglakaristuse lühendamiseks.

Coheni kohta esitati Trumpile küsimus ka tänasel pressikonverentsil pärast tippkohtumist Põhja-Korea diktaatori Kim Jong-uniga. Presidendi väitel valetas Cohen väga palju, samuti polnud ta rahul, et kuulamine planeeriti samale ajale olulise tippkohtumisega.

Cohenile on juba määratud kolme aasta pikkune vangistus finantskuritegude ja kongressile valetamise eest. Cohen möönis oma sõnavõtus, et tal ei ole konkreetseid tõendeid Trumpi või tema 2016. aasta kampaaniameeskonna koostööst venelastega. Cohen tänas tunnistuste andmise lõpuks komiteed võimaluse eest rääkida ära oma nägemus toimunust. «Loodan, et see aitab Ühendriikidel paraneda,» lisas Cohen.

Trump ei lahkuks ametist rahumeelselt

Cohen ütles esindajatekoja järelevalve- ja reformikomiteele tundidepikkuse esinemise lõppsõnas presidendi võimalikele föderaalkuritegudele viidates, et Trump on võidu nimel kõigeks valmis, ja lisas, et ta ütleb seda inimesena, kes Trumpi hästi tunneb.

«Arvestades minu kogemust härra Trumpi heaks töötades, kardan ma, et kui ta kaotab 2020. aasta valimised, ei tule rahumeelset võimuvahetust,» lausus Cohen. «Aga ma ei jää vaikseks ega ütle midagi,» lausus Cohen.

Cohen väljendas viietunnise küsitlemise käigus korduvalt kahetsust oma tegude üle ja maalis pildi Trump perefirmast Trump Organization, kus kõigi töö oli Donald Trumpi kaitsmine.

Trump ei pääsenud Vietnami sõjast tervise tõttu

Cohen ütles, et Trumpil ei olnud meditsiinilisi põhjusi sõjaväeteenistusest pääsemiseks Vietnami sõja ajal. «Kas sa arvad, et ma olen loll? Ma ei kavatsenud Vietnami minna,» olevat Trump Coheni väitel öelnud.

Trump sai 1968. aastal sõjaväeteenistusest ametlikult ajapikendust plantaarfastsiidi ehk kukekannuste tõttu. «Härra Trump palus mul tegelda negatiivse kajastusega, mis puudutas tema teenistuse edasilükkamist meditsiinilistel põhjusel,» ütles Cohen.

«Härra Trump väitis, et see oli kukekannuse tõttu, kuid kui ma palusin meditsiinilisi andmeid, ei andnud ta mulle midagi ja ütles, et mingit operatsiooni ei olnud... Ta ütles mulle, et ma ei vastaks ajakirjanike spetsiifilistele küsimustele, vaid pigem ütleksin lihtsalt, et ta sai ajapikenduse meditsiinilistel põhjustel,» sõnas Cohen.

Tegemist oli ühe ajapikendusega viiest, mille Trump Vietnami sõja ajal sai. Ülejäänud pikenduste põhjuseks oli hariduse omandamine.