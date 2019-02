Valgevene tahaks alaealisena süütuse kaotanud tüdrukud politseisse saata

Võimud on kriitikatormi tõttu hakanud plaani osas samme tagasi astuma. Kriitikute sõnul tooks selliste meetmete kasutamine kaasa hulgaliselt probleeme nii noortele kui nende pereliikmetele.

Valgevene Riikliku Ülikooli professor Julia Tšarnjauskaja sõnas RFE/RLile, et selline idee ei lange kokku meditsiinieetikaga. Ta kujutas ette võimalikku stsenaariumit: «Politsei küsib tüdruku käest: kellega? Millal? Miks? Milleks? Kui poiss on näiteks 18 ja tüdruk 15, siis võib poiss minna alaealisega seksuaalvahekorras olemise eest vangi.» Tema hinnangul võiks see kaasa tuua noorte enesetappude arvu suurenemise.

Võimude idee kohaselt peaksid arstid süütuse kaotanud tüdrukutest võimudele teada andma. Sellist meedet kaalutakse, kuna siseministeeriumi andmete kohaselt suurenes teismeliste vastu toime pandud seksuaalrünnakute arv aastatel 2013-2018 koguni 15 korda.

Valgevene siseministeeriumi inimkaubanduse vastu võitleva osakonna ametnik Jauhen Dubanjevitš ütles 15. veebruaril Minskis: «On vastuvõetav, kui süütus kaotatakse, sest poissi armastatakse. Kedagi pole selle eest veel vangi saadetud. Aga on juhtumeid, kus tüdruk on vägistamisohver, aga oma nooruse tõttu tunneb ta häbi ja ei räägi sellest kellelegi.»

«Me räägime 14-15-aastastest tüdrukutest ja juhtumitest, kus on toime pandud kuritegu. Arstisaladus pole siin asjakohane,» väitis ta.

Valgevenelased olid vihased mõtte peale, et günekoloogid peaksid politseile teada andma alla 16-aastastest naispatsientidest, kes on tõenäoliselt seksuaalvahekorras olnud.

RFE/RLiga suhelnud psühhoterapeut Volha Andrejeva sõnul võiks selline kohustus viia juhtumiteni, kus noored tüdrukud hakkaksid senisest veelgi rohkem enesetappe sooritama. «Me võime silmitsi seista juhtumitega, kus noored tüdrukud hakkavad lihtsalt kõrghoonetest alla hüppama. Siseministeerium peab olema valmis nende laipade jaoks asfaldil,» sõnas ta.

Kriitikatulva tõttu ütles asepeaminister Ihar Petrišenka, et tegu on tahtliku lekke ja alusetu spekulatsiooniga. Asepeaministri sõnul on riigis juba praegu olemas meetmed, mida meditsiinipersonal ja politsei kasutavad. «Selles valdkonnas pole muutusi plaanis,» lisas ta.

Siseministeeriumi ametnik Dubanjevitš tõi lauale muudatuse, mille kohaselt peaksid alaealised tüdrukud kord aastas günekoloogi juures käima. Kui patsiendil leitakse märke seksuaalvahekorras olemisest, tuleks arstil kaasata politsei, kes võtaks omakorda ühendust psühholoogi ja uurijatega.

Terapeut Andrejeva sõnas, et võimud ignoreerivad oma ettepanekuga täielikult inimpsühholoogiat. «Inimeste rumalus on piiritu,» väitis ta.

Andrejeva sõnutsi oleks sedavõrd privaatsete andmete jagamine probleemne ning võiks viia teravate konfliktideni perekondades.

Praeguse seaduse kohaselt on Valgevenes igasugused meditsiinilised ülevaatused vabatahtlikud. Politseil on alaealiste tüdrukutega seotud juhtumite puhul lubatud sekkuda vaid juhul, kui tütarlaps on jäänud rasedaks või leitakse märke, et teda on vägistatud või ta on teinud aborti.

Ametnike sõnul on aga pedofiilia muutumas järjest suuremaks probleemiks. Statistika kohaselt langevad pedofiilide ohvriks võrdselt nii poisid kui ka tüdrukud. 2017. aastal teatati Valgevenes 581 laste kuritarvitamise juhtumist, eelneva aastaga võrreldes kasvas see arv 84 protsenti. Politsei teatel on 80 protsendi juhtumite puhul seksuaalrünnaku eest vastutavad ohvrite sugulased, sõbrad või tuttavad.