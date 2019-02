FBI leidis Indiana kollektsionääri kodust 2000 inimluud

Pärast Milleri surma rääkisid tema sõbrad ja kolleegid ajalehele Indianapolis Star lugusid mehe reisidest. Ta oli teinud misjonäritööd ning käinud mitmetel väljakaevamistel. 2014. aastal ütles ta CBSile, et tema kollektsioon on kogutud 200 riigist üle terve maailma.

FBI hinnangul on pool tema kollektsioonist pärit indiaanlastelt, ka inimluud on väidetavalt kokku kogutud põliselanike matmispaikadest. Indiaanlaste matmispaigad on aga föderaalseadustega kaitstud ning USA võimud on korduvalt vastutusele võtnud inimesi, kes on matmispaikadest väärisesemeid ja luid varastanud.