ÜRO tunnustas julget diplomaatiat USA ja Põhja-Korea tippkohtumisel

Guterres väljendas ühtlasi lootust, et taolised kõnelused jätkuvad.

"Guterres hindab jõupingutusi nendel kõnelustel hoolimata tulemustest. Julge diplomaatia on loonud aluse edasiliikumiseks püsiva rahu ja Korea poolsaare tuumarelvavabaks muutmise suunas. Me väga loodame, et kõnelused jätkuvad ka edaspidi sellel suunal, " ütles ÜRO eestkõneleja Stephane Dujarric.