Ukraina otsib leetripuhangu peatamiseks abi preestritelt

«Kujutlege seda šokki, mida põhjustaks koguduse liikmetele see, kui preester sureks leetrite tõttu,» lausus Bulavinova, kes töötab konsultandina UNICEFi juures.

Ukraina viimatine leetripuhang on just Lvivi piirkonnas osutunud kõige ulatuslikumaks kogu riigis ning ametnikud loodavad, et jumalakartlikud inimesed järgivad preestrite eeskuju.