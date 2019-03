Briti ISISe pruut põgenes tapmisähvarduste tõttu pagulaslaagrist

Praegu 19-aastane Begum, kes neli aastat tagasi reisis Londonist Süüriasse ja liitus ISISega, väitis hiljuti, et kahetseb ajakirjandusega rääkimist. Naine sünnitas poja mõni päev pärast seda, kui ajakirjanikud vestlesid temaga esimest korda Põhja-Süürias asuvas põgenikelaagris.

Briti tabloidlehe The Sun andmeil on Begum saanud tapmisähvardusi pärast seda, kui ta rääkis avalikult raskustest, mis ootavad teda ees seoses valitsuse otsusega võtta talt ära Ühendkuningriigi kodakondsus.

Väidetavalt on naine koos oma vastsündinud pojaga toimetatud nüüd teise põgenikelaagrisse Iraagi piiri lähistel.

Begumi perekonna advokaat Tasnime Akunjee ütles The Sunile, et ähvardajateks olid teised Al-Holi laagri elanikud.

Begumi lähedased on palunud Ühendkuningriigi võime, et naisel ja tema lapsel lubataks koju tulla. Nende sõnul peaks tema üle kohut mõistetama, kui leitakse, et tema Süüriasse reisimine rikkus seadust.